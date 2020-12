Cla-Ursin Nufer è en il Cader C da Swiss Ski ed actual il meglier passlunghist sursilvan.Sin sia via al profi desista el sin bler. Pudair ir in bel di a gieus olimpics è ses siemi a lunga vista. A curta vista è el cumplainamain focussà sin il campiunadi mundial dals juniors dal favrer en Finlanda.

Suenter che Toni Livers ha terminà sia carriera è da preschent Cla-Ursin Nufer da Sedrun il meglier passlunghist da la Surselva. Cun ses 19 onns ha el cumenzà sia segunda stagiun en il Cader C da Swiss Ski. Anc a la fin da quella stagiun faschess Cla-Ursin Nufer gugent il pass en il Cader B. Per che gliez grategia sto el currer tranter ils 12 pli svelts al campiunadi mundial dals juniors ch'è la fin favrer en Finlanda. Il giuven ambiziunà, ch'ha terminà quest onn l'emprendissadi da bostger e che po uss metter cumplain sin il sport, è da buna speranza che quai top 12 al campiunadi mundial è realistic. E cler, ch'el siemia era dad ina medaglia.

Il cumenzament da la stagiun è tutta cas stà in fulminant. Gist en las emprimas cursas da la cuppa continentala triumfescha Cla-Ursin Nufer sur ils 10 kilometers e vegn 5avel en il sprint. Sia disciplina da parada èn sur las distanzas lungas. En il sprint manca anc l'explosivitad. Ni sco il giuven Tuatschin di:

Jau sun plitost il motor da diesel che quel d'electric.

Però era en il sprint stoppia el far in pass enavant sin sia via al profi. Era sch'el stoppia sco teenager desister sin bler. Cla-Ursin Nufer è engraziaivel ch'el po far passlung sin quest nivel e ch'el survegn tut il sustegn, surtut da sia famiglia.