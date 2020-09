Il favrer era la stagiun 2019/2020 vegnida interrutta d’in di sin l’auter pervi dal coronavirus. Uschia n’hai er dà nagins playoffs. Per il Club da hockey da Tavau e ses fans ina pulita frida suenter ch’il HCD aveva persvadì en la qualificaziun cun il terz plaz, be dus puncts davos il leader, ils ZSC Lions. I saja dentant stà chapaivel che la stagiun saja vegnida interrutta en questa situaziun, uschia Bea Caduff da Breil che persequitescha adina puspè ils gieus dal HCD en il stadion a Tavau.

I spetga in'atmosfera speziala

Impurtant saja ch’ils fans possian ir a mirar hockey la proxima stagiun, pertge gieus senza fans na vul nagin, di Bea Caduff che n'ha er nagin problem da mirar ils gieus cun seser e cun purtar ina mascra. A perder va franc in zic l’atmosfera, pertge en emprima lingia procuran ils fans che stattan mintgamai sin pes per bun’atmosfera. Els èn quels ch’animeschan e tiran il club enavant. Uss saja quai dentant er gist la schanza per ils fans che sesan da forsa vegnir pli activs, di Bea Caduff cun in surrir.