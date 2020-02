Tant en il sprint sco era en la cursa da persecuziun è Aita Gasparin vegnida 10avla. En la cursa da staffetta ensemen cun las soras Selina ed Elisa e cun Lena Häcki ha ella cuntanschì il 6avel plaz. En tut quellas cursas ha Aita Gasparin oravant tut persvadì da sajettar. La biatleta da 26 onns è stada ina da paucs svizzers ch’è vegnida bain a frida cun il stan da tir ad Antholz.

Quests resultats èn ina gronda motivaziun da far vinavant ed jau sai ch’jau hai anc dapli en mia stgatlina.

Sco pajaglia per sias bunas prestaziuns è Aita Gasparin stada la suletta biatleta svizra ch’ha dastgà ir al davos di a la partenza en la cursa cun las meglras 30, ina cursa cun partenza en massa. Questa cursa ha ella terminà sco 21avla. Cun quests resultats è Aita Gasparin definitiv ord la sumbriva da sias soras. Ella n’è betg pli la pitschna en il cader svizzer, mabain ina figura centrala, in’atleta che la Svizra dovra ils proxims onns per realisar il siemi da gudagnar in di ina medaglia ad in campiunadi mundial.

