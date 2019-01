Dapi l’atun datti ina nova equipa tar l’Uniun grischuna da skis (BSV). Dapi lura exista il «Pro Team Nordic» che pussibilitescha a giuvnas atletas ed atlets, dentant era a quels in zic pli vegls, da far il proxim pass. L’equipa duess esser ina schanza per atletas ed atlets indigens da vegnir anc pli manaivel als megliers dal mund.

Corsin Hösli era part dal Pro Team dal BSV

Il passlunghist da 26 onns da Zernez ha ina lunga istorgia da malsognas e feridas. Perquai è Hösli che valeva sco grond talent era crudà or dals caders da Swiss Ski. Tar l’uniun grischuna da skis BSV ha el dentant chattà ina nova pussaivladad da pratitgar ses sport. Cun la nova equipa participescha Corsin Hösli quest enviern tranter auter a las cursas da la Ski Classic – ina seria da cursas quasi tuttas en il stil classic – dal Birkebeiner fin tar il Vasa e da la Diagonela fin tar il maraton da skis Engiadinais.

Schanza da far il proxim pass

Part da la nova equipa fa ina deschina dad atletas ed atlets grischuns. Tranter auter Carine Heuberger da San Murezzan, Jogscha Abderhalden da Zernez, Fabio Lechner da Tavau e Corsin Hösli da Zernez. Las proximas cursas da la seria da cursas Ski Classics èn la Marcialonga en il Trentino ed il favrer la cursa da Toblach a Cortina.

