Per la differenza ha la finala Rafael Deplazes procurà. L’attatgader ha sajettà en la 84avla minuta il 3:2 entras in culp liber e paucas secundas pli tard il 4:2 per Schluein Glion. Deplazes aveva era fatg l’emprim gol dal gieu e manà il favurit gia en la 8avla minuta en avantatg. En la 41avla minuta ha Serafin Bundi tutg al 2:0 per Schluein Glion. Fin qua è tut ì tenor palpiri. Ma curt avant la pausa datti l’emprim la carta cotschna encunter il goli da Schluein Glion, Alessandro Casutt, pervia dad in foul. Uschia ha il defensur Aron Büchler stuì ir en il gol ed el è er gist vegnì confruntà cun in penalti. Men Andreia Candreia vegn dentant da scursanì al 1:2 per Surses. Ed en la 71avla minuta vegn Linard Augustin schizunt d’egualisar per Surses entras in conter.

Rapport dal gieu (OFV) dapli dapli

Mo er cun in giugader pli pauc sin il plaz, quai durant l'entira segunda mesadad dal gieu, ha l’US Schluein Glion per gronda part dictà il gieu. Suenter ils dus gols da Rafael Deplazes ha Adriano Simonet sulet anc pudì scursanir per Surses al 3:4. Per dapli n’hai betg pli tanschì. Avant ch’il gieu è dentant stà a fin ha l’arbiter anc tramess in segund giugader da Schluein Glion pli baud sut la duscha. Luzi Dermont ha survegnì sia segunda carta melna, ed uschia la carta cotschna, pervia da reclamar. Cunquai han il Sursilvans terminà in gieu fitg emoziunal a Tinizong be cun 9 giugaders sin il plaz.

Il defensur dal titel puspè en il final

Valposchiavo Calcio ha gudagnà la gievgia sontga a Tavanasa il mezfinal encunter il CB Trun/Rabius cun 3:1. Quai suenter ch’ils Sursilvans eran ids en avantatg cun 1:0.

La decisiun en quest duel tranter las duas equipas da la 3. liga è crudada pir en las davosas minutas. En la 84avla minuta ha l’emprim Mattia Cathieni tuc al 2:1 per Valposchiavo Calcio, quai entras in corner direct en gol. Be bun trais minutas pli tard ha Alekos Zugnoni fatg tut cler cun il 3:1 per il defensur dal titel. Zugnoni aveva gia egualisà il gieu al 1:1 curt avant la pausa.

audio Valposchiavo Calcio batta il CB Trun/Rabius en il mezfinal 04:02 min, ord Actualitad dals 07.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 2 Secundas.

Per il CB Trun/Rabius èsi ina dira terrada. Ils Sursilvans che vevan la gronda finamira da cuntanscher il final da la Cuppa grischuna han numnadamain giugà in fitg bun gieu avant ils fans da chasa. Ed il duel cun Valposchiavo Calcio aveva era cumenzà optimal per Trun/Rabius. Gia en la 8avla minuta ha Daniel Pfister pudì manar sia equipa en avantatg. En la 40avla minuta han ils Puschlavins però pudì egualisar entras in penalti.

Final ils 18 da matg a Cuira

En il final da la Cuppa grischuna fruntan uschia il defensur dal titel Valposchiavo Calcio e l'US Schluein Glion in sin l'auter. Avant in onn aveva Valposchiavo Calcio gudagnà il final da la Cuppa grischuna encunter il SC Moesa Rorè cun 2:1. Il final dals umens sco er quels da las dunnas tranter il Club da ballape da Domat e Tusaun/Cazas mussa RTR via livestream sin rtr.ch.