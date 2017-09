Curdin Furrer è la granda speranza da Cuira Unihockey

Il return dal goli naziunal Curdin Furrer pudess esser in transfer-clav per Cuira Unihockey. El duai gidar Cuira da finalmain vegnir pli lunsch che mo fin il quartfinal.

Avant tschintg onns ha Curdin Furrer bandunà Cuira Unihockey. Pervia da ses studi da medischina a Berna ha el dà ils ultims onns cun equipas dal chantun Berna. In onn en l’emprima liga culs Bern Capitals, lura quatter onns en la liga naziunala A cun ils Unihockey Tigers Langnau. Là è el sa sviluppà tar in dals megliers golis da la Svizra ed è daventà goli naziunal. Questa stad ha el giugà cun la naziunala als World Games en Pologna. Cun fermas prestaziuns ha Furrer manà la Svizra fin en il final. Quel ha la Svizra lura pers per il nair da l’ungla encunter la Svezia, il campiun mundial da record.

Return en il Grischun suenter la fin dal studi

Dacurt ha Curdin Furrer terminà ses studi da medischina. Per el èsi adina stà cler ch’el turnia suenter il studi en il Grischun. Sco nov goli naziunal ha el gì la schelta. Furrer vess era pudì suttascriver tar Alligator Malans. Quai fiss era stà in’opziun interessanta ha el concedì ad RTR. Mo el haja passenta tut ses temp da junior tar Cuira ed haja perquai vulì turnar insatge a ses club da tschep. Uss è Curdin Furrer la granda speranza da ses vegl e nov club.

