Curdin Orlik – sco Grischun per ils Bernais a la festa Unspunnen

Per l’emprima giada participescha il lutgader grischun Curdin Orlik per la federaziun bernaisa a la festa da lutga dad Unspunnen.

Il sport da lutga ha il Grischun Curdin Orlik emprais en ses chantun. Ensemen cun ses frars Armon e Flavio ha Curdin fatg ils emprims pass en il judo. Spert han Armon e Curdin dentant midà tar il sport da lutga e fatg là furora. Curdin è dus onns pli vegl che Armon ed ha sco emprim dals dus frars gudagnà ina festa da lutga. Pauc pli tard ha era Armon Orlik savì gudagnar sia emprima lutga.

Suenter in pèr onns trenament en il medem tschaler da lutga e suenter divers onns en la medema federaziun è la via dals dus frars Orlik uss sa separada. Curdin Orlik viva dapi in temp en la Surselva Bernaisa a Kandersteg. Perquai ha il lutgader grischun midà da la federaziun da la Svizra dal Nordost tar la federaziun bernaisa. Sco Grischun va Orlik perquai uss per la federaziun bernaisa a la festa da lutga dad Unspunnnen.

La festa da lutga dad Unspunnnen è speziala perquai ch'ella è mo mintga pèr onns. Anc pli speziala vegn la festa ad esser per Curdin Orlik. Tar la festa ad Interlaken vegni al duel da Curdin Orlik cun ses anteriurs collegas d’equipa da la federaziun NOS. Orlik va sco Bernais a la festa dad Unspunnen.

RR actualitad 12:00