Ina culissa magnifica, aura perfetga e per mintgin in bun toc petta. Las cursas da currer Transruinaulta e Transviamala paran er da daventar quest onn in success cumplain.

Ultims tips da instructura da fitness

Ornella Poltera è instructura da fitness, personal trainer diplomada ed ha gudagnà avon dus onns il Transruinaulta. En emprima saja la fitness mentala fitg impurtanta. Plinavant saja impurtant da far in plan per la cursa: Cura less jau baiver u magliar? Nua è il lieu ideal per ina pausa? I saja er impurtant da controllar e semtgar il material necessari.

Trais uras avant la partenza duajan ils curriders e curridras magliar la davosa giada – ed meglier desister da experiments da nutriment. Plitost magliar massa idrats carbonics e laschar davent substanzas da balast, sco products cun graun entir ni legums e fritgs. Natural er baiver avunda, di Ornella Poltera.

Tut ils plazs da partenza a las cursas Transruinaulta e Transviamala èn cumplettamain vendids ora. Plazs libers datti sulettamain tar la cursa da juniors e tar la cursa da lumpazis la dumengia en la Val Schons. Passa 2’000 curridras e curriders ord 10 naziuns vegnan ad esser sin viadi questa fin d’emna tras las duas chavorgias spectaculars da la Ruinaulta e Viamala. Bun 200 curridras e curriders vegnan a sa participar tant a la cursa roiala dal Transruinaulta sur la distanza da maraton da Glion fin a Tusaun e 24 uras pli tard a la cursa roiala dal Transviamala da Tusaun fin a Donat ed uschia cumbatter per il titel da retg e regina da las chavorgias.

Ina premiera e bleras dunnas

Las cursas Transruinaulta e Transviamala valan sco duas da las pli popularas e bainvesidas cursas da currer en Svizra, oravant tut er tar las dunnas. Bunamain la mesadad da tut ils radund 2’000 participants che van questa fin d’emna a la partenza èn dunnas. Oravant tut las cursas curtas carmalan onn per onn dapli dunnas a la partenza.

Per l’emprima giada insumma vegn sper il titel da retg e regina da las chavorgias er cumbattì quest onn per il titel da prinzi e princessa da las chavorgias. Questa curuna survegnan quels tals che gudognan la cumbinaziun da la Transruinaulta Curta ch'ha sia premiera la sonda e maina sur 24 kilometers da Glion a Razén e la Transviamala Curta che maina la dumengia sur 11,5 kilometers da Tusaun a Donat.

Er cursas culinaricas

Sin las curridras e curriders spetgan be sulet trails ed ina culissa magnifica, mabain er buffets culinarics che fan quaidas ad in e scadin. L’organisatur, l’Uniun da sport Tumpriv, dat onn per onn gronda bregia quai che pertutga la culinarica. Betg mo ils posts al ur da las cursas, mabain er mintgamai il grond buffet da pettas en l’arrivada a Donat s’auda adina puspè tar in dals puncts culminants das questas cursas che valan er gist sco la finiziun da la stagiun da currer en il Grischun.

Survista da las cursas dals 20 e 21 d’october 2018:

Transruinaulta: Glion – Tusaun / 42,2 kilometers / 1’800 meters differenza d’autezza / partenza d’interval a partir da las 9.15 uras

Transruinaulta Curta: Glion – Razèn / 24 kilometers / 780 meters differenza d’autezza / partenza d’interval a partir da las 10.30 uras

Transviamala: Tusaun – Donat / 19 kilometers / 950 meters differenza d’autezza / partenza a partir da las 10.00 uras

Transviamala Curta: Tusaun – Donat / 11,5 kilometers / 720 meters differenza d’autezza / partenza d’interval a partir da las 10.05 uras.

Transviamala Walk: Tusaun – Donat / 15,8 kilometers / 930 meters differenza d’autezza / partenza a las 10.55 uras

Transviamala Cura Walk: Tusaun – Donat / 11,5 kilometers / 720 meters differenza d’autezza / partenza a las 10.55 uras

