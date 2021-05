audio Victoria a la cursa da Hockenheim 03:37 min, Actualitad dals 25.05.2021. laschar ir. Durada: 03:37 minutas.

Quai è stà in mument nunditg emoziunal e la paja per tut quai ch’jau hai investì en quest sport ils davos bun 30 onns.

2021-05

Per il team «Haegeli by T2 Racing» da Trun è quai l’emprima victoria en la segunda cursa da questa seria da cursas «24H Series». A Hockenheim han Pieder Decurtins e collegas gudagnà suenter 12 uras piz a cup avant in team da Ferrari. Suenter bunamain 400 rundas e passa 4’500 kilometers sin il Hockenheimring ha l’equipa svizra la finala gì in avantatg da be 53 secundas sin ils segunds, quai er grazia ad ina buna strategia ed in stop en la boxa gist en il dretg mument.

Impressiuns da Hockenheim

1 / 4 Legenda: Porsche 911 en mellen. mad 2 / 4 Legenda: Suenter 12 uras èsi dumagnà. mad 3 / 4 Legenda: Il plaschair è immens suenter quest emprim success cun quest team. mad 4 / 4 Legenda: Pieder Decurtins (2. da dretg) e Claudio Albin (1. da dretg) dal «T2 Racing» da Trun. mad

Tar l’emprima cursa da distanza en la classa da GT3 era Pieder Decurtins vegnì cun il Porsche 911 la fin mars a Mugello en l’Italia 5avel. La gronda finamira ed il punct culminant da l’onn è la cursa da 24 uras a Spa-Francorchamps en la Belgia che stat sin il program la fin d’emna dals 31-7/1-8.