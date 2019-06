La cursa extrema dal gigatlon è questa stad en la regiun dal Lai da las Quatter Forestas. En ils chantuns Sur- e Sutsilvania cumbattan sportists d’elita dentant era aventuriers per il titel dal retg dal gigatlon. In da quels è Fabio Maissen da Puntraschigna. L’inschigner da 31 onns vul far questa cursa extrema sulet.

Cursa en tschintg differentas disciplinas

Nudar, currer, ir cun velo, cun mountainbike e cun ils inlineskates. Quai èn las disciplinas dal gigatlon. Sin in traject da stgars 400 kilometers han las atletas ed ils atlets da far tut quellas disciplinas. La cursa è uschia dapli che mo ina cursa extrema. Ins na sto betg esser spert be en l’aua u alura sin las chommas. La cursa pretenda d'in e mintgin er ch’el saja polisportiv. La cursa è senza dubi ina sfida tut speziala.

Annunzià pervia da l’amia

L’amia da Fabio Maissen ha motivà il sportist da s’annunziar per questa cursa. Dapi l’enviern passà trenescha Fabio Maissen di per di per il gigatlon. La cundiziun da basa s'ha el acquistà durant ils ultims onns. Maissen fa gugent passlung e la stad è el en viadi cun il velo. Dapi in pèr mais trenescha el dentant era da nudar, da currer e d'ir cun inlineskates. La finamira da Fabio Maissen è en prima lingia da cuntanscher l’arrivada. Gugent mintgamai entaifer d'indesch uras.

