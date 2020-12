L’elita dal sport da skis da las dunnas s’entaupa questa fin d’emna per dus super-G’s a San Murezzan.

Dapi blers onns s’entaupa l’elita dal sport da skis a l'entschatta da la stagiun a San Murezzan. Sin la pista da la Corviglia è ida si la staila da Lara Gut-Behrami. En Engiadin'Ota è per exempel la dominatura da las ultimas stagiuns Mikaela Shiffrin vegnida campiunessa mundiala. San Murezzan scriva gia dapi decennis sport da skis sin la Corviglia. Questa giada è dentant tut auter. Ils organisaturs da las cursas da la cuppa mundiala han stuì planisar ed organisar cursas sut l’ensaina da corona. Senza public, dentant cun in concept da segirezza che prevesa tranter auter ch'i na vegn betg a dar contacts tranter atletas e voluntaris e schurnalists.

Sfida da porscher cursas en questa situaziun

La lavur resta adina la medema. Cun u senza coronavirus han ins da preparar ina pista perfecta. Tut ils indriz per las atletas, da las tendas per star a chaud fin tar la mesiraziun dal temp, ed ils voluntaris che fan ina gronda lavur sin u sper la pista resta tut tuttina. Questa giada datti damain lavur dad installar tribunas, perquai han ins dapli lavur cun saivs che duessan partir la gestiun da skis cun quella speras.

Aura periclitescha las cursas

Exact sin la fin d’emna da las cursas a San Murezzan mida l’aura en l’Engiadin'Ota. Tenor SRF Meteo ha ins da spetgar in grond mantun naiv nova. Actualmain spetg’ins almain in mez meter. Per l’organisaziun da las cursas è quai ina lavur da Hercules. Las cursas én planisadas mintgamai las 11:30 l’avantmezdi.