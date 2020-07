Igl Ultra-Trail du Mont-Blanc ha per exempel ina distanza da bun 170 kilometers cun passa 10’000 meters differenza d’autezza.

Sforz mental e corporal

Adina dapli persunas tschertgan il cunfin persunal. La gronda part na curra betg sin temp, mabain vul simplamain cuntanscher l’arrivada. Bain savens vegn dentant er currì sur il limit ed uschia mess en privel la sanadad. Plinavant èn cursas extremas da trail er ina gronda sfida per giugadiras e l’entira musculatura, oravant tut cura ch’i è da currer a val.

Ina rolla centrala gioga er la part mentala. Tar ina cursa extrema sur uras ed uras sto il chau constar tschient per tschient.

I dat clers mussaments ch’ils trenaments èn sin il pli anc sauns, las cursas sezzas pon lura dentant far donn al corp.

Las cursas vegnan onn per onn pli extremas. Uschia datti er adina dapli accidents. Perquai vegnan ils participants equipads quasi tar mintga cursa cun in GPS. Plinavant èn els obligads da purtar in satgados cun avunda bavronda, resti da reserva, in’apoteca ed in telefonin.

Cursas extremas pretendan in grond sforz corporal e mental. Suenter in tal strapaz dovra il corp savens plirs mais per sa revegnir. E tuttina, las cursas da trail fascineschan adina dapli persunas, da profis fin amaturs.