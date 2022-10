Ils duels engiadinais èn adina spezials, cunquai che San Murezzan ed Engiadina èn las grondas equipas da hockey da la vallada. Ed er sch'ils giugaders s'enconuschan ed i dat inqual amicizia - la finala vai adina per la victoria ubain anc per dapli: I va per bler prestige e per la curuna da hockey da l’Engiadina.

audio Prevista sin il derbi 03:00 min, ord Actualitad dals 12.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas.

Ultims duels a favur da San Murezzan

L’EHC San Murezzan ha gudagnà la gronda part dals derbis da las ultimas stagiuns ed ha uschia confermà per il solit la rolla da favurit. L'ultim derbi da hockey ha dentant il Cdh Engiadina gudagnà e precis là vul la squadra da l’Engiadina Bassa cuntinuar. Er sche la stagiun ha cumenzà meglier per l'EHC San Murezzan - il mument sin plazza dus da la tabella - vesa il Cdh Engiadina sias schanzas.

Il gieu n'è betg decisiv per l’entira stagiun, in derbi vul ins dentant adina gudagnar.

Sin il glatsch adversaris, sper il glatsch amis

En in derbi na datti nagins regals - er sch'ils giugaders èn sper il glatsch per part amis. Apaina che l’arbiter bitta l’emprim puck sin il glatsch vai per la victoria. Il cumbat, las emoziuns e la motivaziun èn il sal ed il paiver da mintga derbi. Tranter las equipas engiadinaisas n'è quai betg auter.

Sco coach sot jau tegnair enavos in zic l’equipa. Nus empruvain dad ir en quest gieu sco en in auter era.

Impressiuns da l'ultim derbi