Domat vul dapli che mo evitar la relegaziun

Oz, 7:12

Ursin Lechmann

Il club da ballape da Domat è enavos en la segunda liga e vul era restar là. In plaz amez la tabella è la finamira. In' auta finamira, ma ils da Domat van cun in cader constant ed intgins novs giugaders en la nova stagiun.