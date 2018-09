Cun Dominik Bieler procura in ciclist grischun per furora. Il giuven da 16 onns tutga gia tar in dals megliers svizzers en sia categoria e parta uschia proximamain al campiunadi mundial da velo ad Innsbruck en l’Austria.

Vegn discurrì da velo en il Grischun lura vegn principalmain discurrì da Nino Schurter, il meglier mountainbiker dal mund. Il sport da mountainbike è il mument uschè populars sco anc mai. Auter il sport da velo da cursa, quel è en il Grischun plitost en la sumbriva. Quai pudess dentant sa midar, grazia al giuven talent Dominik Bieler.

Il velo da cursa fascinescha pli fitg

Er Dominik Bieler, ch’è creschì si a Mollis en Glaruna e che viva dapi intgins onns cun sia famiglia a Cuira, ha cumenzà ad ir cun velo da muntogna. Avant bun trais onns ha il bab Patrick lura regalà al figl ses velo da cursa. Dapi lura sesa Dominik il pli gugent sin quel. Il giuven da 16 onns ha dentant er survegnì ils gens da ses bab che sa participava sez a cursas da velo e ch’è anc oz in ciclist passiunà.

Sin via na gudogna betg adina il pli ferm. La tactica da cursa saja gist uschè impurtanta. E quai plascha a mai.

Il bab Patrick Bieler, anteriur amatur d’elita, sa gida nua ch’el mo sa e po cun ses figl. El dat tips, cusseglia Dominik quai che pertutga il material, la tecnica e la tactica, ed accumpogna er adina ses figl a las cursas. Trenader da Dominik Bieler è dentant Ralph Gartmann, anteriur profi da velo e bun ami da Patrick Bieler. Uschia possia el restar en la rolla da bab, manegia Patrick.

Exot da velo grischun

Suenter avair frequentà in onn la scola da talents a Glion ha Dominik Bieler cumenzà avant bun in onn l’emprendissadi sco spezialist da sanadad. Quai saja stà ina buna decisiun e saja er ina buna cumbinaziun, di il giuven Dominik. Dasperas trenescha el di per di, stad ed enviern. Dominik è savens persul sin ses velo da cursa. I manchian en il Grischun simplamain ils ciclists da via. El treneschia tranter 10 e 12 uras ad emna. L’enviern saja el savens vi da far passlung e dapi in temp er magari a Grenchen sin la pista dal Velodrome.

Cursa cunter l’ura al campiunadi mundial

Dacurt ha Swiss Cycling nominà Dominik Bieler per il campiunadi mundial da velo ad Innsbruck en l’Austria. Là va il giuven da Cuira a la partenza en la cursa cunter l’ura dals juniors sur bun 28 kilometers. In plaz sut il emprims 30 fiss super, manegia Dominik che vul plaunsieu er fitgar pe sin plaun internaziunal. Suenter quest punct culminant ad Innsbruck è l’idea da metter il velo per duas trais emnas da la vart, ina giada per ruassar e per l’auter per puspè sa concentrar pli fitg sin l’emprendissadi.

En mintga cas èn las cartas bunas, ch’il Grischun ha in di puspè in grond ciclist da via, quai grazia al giuven talent da Cuira, Dominik Bieler.

