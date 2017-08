Dunnas da Tusaun Cazas – promoziun en emprima liga

Dominà la segunda liga e promovì meretadamain en emprima liga. Per las dunnas dal FC Tusaun Cazas cumenza il campiunadi en emprima liga.

Ils ultims mais eran per las dunnas dal FC Tusaun Cazas fitg intensivs. L’equipa ha cumbattì al medem temp per la promoziun en l'emprima liga. Alura era per il titel da la Cuppa Grischuna da ballape, ed ultra da quai er anc per il titel da la Cuppa da la Svizra dal Nordost.

Duas da trais finamiras ha l’equipa cuntanschì. Tusaun Cazas ha gudagnà per la tschintgavla giada en seria la Cuppa Grischuna da ballape. L’equipa è promovida en l'emprima liga. Mo il final da la Cuppa da la Svizra dal Nordost ha l’equipa pers.

Questa fin d’emna cumenza puspè il campiunadi per l’equipa da las dunnas dal FC Tusaun Cazas. Quai en emprima liga. Tusaun Cazas è uschia la meglra equipa da dunnas grischuna. Usché dominant, sco quai che l’equipa è sa preschentada la stagiun vargada, na vegn quai betg pli ad esser durant la nova stagiun.

