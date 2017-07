Il pli spert è dentant Nick Burki dal Bike Team Solothurn stà. El ha gudagnà la cursa avant Ursin Spescha da Sevgein ed Andrin Beeli da Sagogn.

Impressiuns da la cursa 1:06 min, Actualitad video dals 30.7.2017

Nick Burki ha triumfà a la cursa da 42 kilometers cun partenza ed arrivada a Lumbrein cun in temp da duas uras e 29 secundas. Burki è uschia stà 20 secundas pli spert che Ursin Spescha da Sevgein. Sin plaz trais e bun duas minutas davos il victur è Andrin Beeli da Sagogn. Ils trais ciclists ch’èn sin il podest fan tuts cursas sin nivel internaziunal e partan proxima fin d'emna a la cursa da la cuppa mundiala da mountainbike a Mount Saint-Anne en il Canada.

Bab e figl engaschads al maraton

Dentant ch’Ursin Spescha ha cumbattì per in plaz sin il podest a Lumbrein è era ses bab Armin stà en fucziun. El è il speaker al maraton da mountainbike Lumnezia-Sursaissa ed ha uschia commentà la prestaziun da ses figl Ursin ed ha schizunt intervistà el. Insumma ha Ursin Spescha giudì tar sia cursa da chasa il sustegn da l’entira famiglia. La mamma ha tegnì ils poleschs a l’ur da pista, sia sora Anna-Lea ha fatg la cursa da la distanza pli curta.

Sumegliant èsi tar Andrin Beeli. Era el ha adina giudì il sustegn da sia famiglia. Ses bab Rolf s’engascha dapi blers onns en diversas funcziuns en il Club da velo Surselva. Sco ciclist activ parta era el adina al maraton a Lumbrein. Ton ils Speschas sco ils Beelis han accumpagnà e sustegnì las carrieras da lur figls da pitschen ensi. Uss astgan els sa legrar che Ursin ed Andrin partan schizunt en la cuppa mundiala.

Ambient famigliar en ina cuntrada magnifica

Sch'ins mira mo sin il dumber da participants, radund 250 ciclists, lura n’è il maraton da mountainbike Lumnezia-Sursaissa betg in dals gronds. Persuenter porscha el in'atmosfera famigliara en ina cuntrada magnifica.

Gia dapi 27 onns datti il maraton da mountainbike Lumnezia-Sursaissa. Dapi 25 onns, in quart tschientaner, è Giusep Capeder involvì en l'organisaziun – ils ultims onns sco president. Capeder viva a Lumbrein paucs meters davent dal lieu, nua che l’arrivada e la partenza dal maraton sa chattan. Lur grond trumf saja la cuntrada magnifica da la Lumnezia e la terrassa da Sursaissa. Cunquai che Lumbrein entadim la val saja in pau giud via, vegni il dumber da participants strusch a crescher. Quels che vegnian tuttina, ils blers da la Bassa, possian giudair l’atmosfera famigliara ed il tschancun che porschia bleras vistas panoramicas.

Ina giada enturn il Mundaun ed enavos

Il maraton da 40 kilometers maina ina giada enturn il Péz Mundaun en il center da la Surselva. Partenza è a Lumbrein, lasuenter vai via l’Alp Sézner da l’autra vart dil culm a Sursaissa. Lura traversan ils ciclists l’entira terrassa ch'è abitada dapi tschientaners da Gualsers. Suenter la runda enturn il Péz Mundaun cun ina vista sur la Ruinaulta fin a Cuira turnan ils ciclists enavos a Lumbrein.

Per ciclists che vulan prender pli pacific datti era ina cursa pli curta da 15 kilometers ed ultra da quai era diversas cursas per uffants.

RR Sportissimo