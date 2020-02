L’entschatta da favrer, quest onn dumengia ils 9, è tradiziunalmain il temp nua che amias ed amis dal passlung fan la cursa populara da Martina a Scuol. Ina cursa da 22 kilometers che la gronda part fa en il stil liber, i dat dentant era in u l’auter che fa la cursa anc en il stil classic. Gia per la 45avla giada ha la cursa lieu quest onn. Er questa giada puspè cun circa 200 amias ed amis dal passlung

Novum che s’ha verifitgà

Per trair la cursa gist al cumenzament in zichel dapart han ils organisaturs da la cursa integrà l’onn passà per l’emprima giada ina lascha da radund 800 meters surpli sin la loipa dal Passlung. Quai per evitar che ina massa curriduras e curridurs han silsuenter da passar il sutpassadi da la via chantunala tuts en ina. La lascha s’ha cumprovada e vegn fatga er quest onn puspè.

Record da participants ils onns 80

Passa 500 passlunghistas e passlunghists han participà l’onn 1982 a la cursa. Quai è sta il absolut record. Durant ils ultims onns è la cursa puspè ida enavos sin circa 200 persunas che fan il traject cun ils skis da passlung. Er per l’ediziun da quest onn spetgan ils organisaturs circa quella quantitad da participantas e participants.

