Cursas da mountainbike èn spectacularas. Uschia era cursas d'enduro, nua ch'i va per esser spert sin singulas passaschas.

Ils velos èn pronts per la cursa.

Per l’emprima giada vegn organisada a Scuol ina cursa da mountainbike en la categoria d'enduro. Spezial vi da questas cursas è il fatg ch'i vala dad esser spert sin singulas passaschas. Durant la cursa spetgan adina puspè passaschas nua ch'i vegn mesirà il temp. Tranter quellas passaschas pon ins ir patgific cun il bike e giudair la cuntrada.

Grond interess per la cursa

La cursa da premiera a Scuol sa numna «Ses S-chellas». Il num ha ina stretga colliaziun cun la regiun e duess regurdar a la tradiziun da Chalandamarz ed era a l’istorgia d'Uorsin da la stgella. Per la premiera as han annunziads passa tschient velocipedistas e velocipedists. L'interess per questa cursa è pia avant maun.

Traject è anc secret

Per che tut las participantas ed ils participants han las medemas schanzas n'è il traject anc betg publitgà. Quai succeda pir il decurs da la gievgia saira. Lura san ins nua che la cursa va tras per propi. A partir da lura han ins era la pussaivladad d'inspectar las differentas passaschas.

