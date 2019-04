En il resgim a Küblis va il meglier lutgader grischun, Armon Orlik, sco defensur dal titel. La fin d'emna passada – tar l'emprima lutga en il liber sin intschess NOS a Grabs – è il lutgader da Maiavilla vegnì terz. Tenor il trenader dals lutgaders grischuns, Reto Attenhofer, na saja Armon Orlik anc betg en sia top furma. Quai na stoppia el era anc betg esser. Pass per pass duai el s'avischinar a la furma optimala sin il punct culminant da la stagiun, la lutga federala ch'è l'avust a Zug.

Uras che la stagiun cumenza per propi

Suenter ils trenaments intensivs da l'enviern puspè pudair ir en il resgim ora en il liber e sa mesirar cun lutgaders dals ulteriurs chantuns e guardar nua ch'ins stat propi. Sin quai sa legra schebain il trenader Reto Attenhofer sco era ils lutgaders. Cler ch'ins vul ch'in lutgader grischun va oz per la victoria a la lutga da chasa a Küblis.

Ed en trais emnas cumenzan lu las lutgas chantunalas, nua ch'i va per far cranz e surtut era da sa metter en scena en vista a la selecziun per il punct culminant da mintga lutgader, la Festa federala da lutga ch'è mintga 3 onns.

Impressiuns da lutga d'uffants e giuvenils da la sonda a Küblis Maletg 1 / 4 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 2 / 4 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 3 / 4 Legenda: RTR, Roman Dobler Maletg 4 / 4 Legenda: RTR, Roman Dobler

