Emprima partida, emprima victoria per las dunnas da Tusaun Cazas

La partenza en la nova stagiun e gartegiada. L’equipa da las dunnas da Tusaun Cazas ha gudagnà l’emprima partida dal nov campiunadi en emprima liga.

Suenter ina stagiun nua che las dunnas da Tusaun Cazas han dominà il campiunadi en segunda liga ha cumenzà questa fin d’emna il campiunadi en emprima liga. E quel ha cumenzà bain. L’equipa da Tusaun Cazas ha gudagnà l’emprima partida dal nov campiunadi gest cun 3:0 encunter Bühler dal chantun Appenzell.

Buna partenza

La partenza e gartegiada, per restar cumpetitiv era en emprima liga sto Tusaun Cazas far anc dapli che la stagiun vargada. Il gieu è uss anc pli spert, pli intensiv, e pli fisic ch'en segunda liga. Las proximas partidas na vegnan perquai per las dunnas da Tusaun Cazas betg pli simplas.

