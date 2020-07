Ils organisaturs dad occurrenzas da sport han spetgà vess. Suenter il lockdown pervia dal coronavirus è il levgiament uss grond. Dapi il zercladur èsi numnadamain pussaivel dad organisar cursas ed eveniments da sport cun maximalmain milli persunas. Quai dentant mo cun resguardar in concept da segirezza. Quel prevesa en general tschintg mesiras. Tar cursas ed occurrenzas ha ins da tegnair en las reglas d'igiena, alura la distanza, sche quai n'è betg pussaivel, ha ins da purtar ina mascra. Vitiers vegn l’annunzia ordavant per ch'ins sa exact tgi ch'è da la partida. E per finir anc la regla che la cursa vegn fatga en etappas e che na tuts partan il medem mument.

Premiera en Engiadina

Suenter la pausa sfurzada da corna è il Engadin Bike Giro l’emprima occurrenza da sport pli gronda che vegn fatga sut prescripziuns da segirezza. La cursa che ha lieu durant trais dis enturn la regiun da San Murezzan ed il lai da Silvaplauna datti quest on per la tschintgavla giada. Bikers da l’entira Svizra, dentant era dals pajais cunfinants, èn da la partida. L’ediziun 2020 è ina cursa tut speziala. Ditg n'eri betg cler sche la cursa ha insumma lieu. Cun las schluccadas da las davosas emnas èsi dentant gartegià als organisaturs da tegnair ferm vi da la cursa. Bundant tschintgtschient ciclistas e ciclists èn da la partida. Els èn vegnids infurmads en detagl davart las mesiras da segirezza e s’allegran sin la cursa era sut questas circumstanzas.