Uffants dad 8 fin 16 onns emprendan a Lai Alv sur Mustér da raiver. Ils manaders èn tuts scolads e fan part da la Colonna d’agid da Mustér.

Ils pitschens raivan al Lai Alv

Il territori da Lai Alv sin passa 2’500 meters sur mar porscha in’entira massa curtins da raiver. Qua organisescha la Colonna d’agid da Mustér gia dapi bun 50 onns camps da raiver per uffants e giuvenils. Quest onn durant duas emnas.

L’emprima emna han 30 uffants participà, la segunda 23. Raiver possia en sasez mintgin che saja in zichel sportiv, di Marco Schmed, l’organisatur dals camps.

Il pli impurtant saja la segirtad. Ils uffants emprendan sco emprim da segirar in l’auter. Pli bler ch’els raivian e pli segir ch’els daventian. Tuttina dovra quai mintgatant in pau curaschi. Perquai che las paraids da raiver èn per part autas e taissas.

