Esser nunconstant è la suletta constanta tar l’US Schluein Glion

Las prestaziuns da Schluein Glion en ils emprims gieus en terza liga èn stadas nunconstantas. Duas victorias, dus paris ed ina terrada. Tgi che ha quintà che Schluein Glion domineschia la terza liga è trumpà.

In nov cumenzament na va betg adina tgunsch. Quai vala era per l'Uniun sportiva Schluein Glion. Suenter quatter stagiuns en la segunda liga è l'equipa da ballape da la Surselva vegnida relegada en la terza. Ils emprims tschintg gieus en quella terza liga èn stads in pau in si e giu. Ina raschun che Schluein Glion na dominescha betg en terza liga èn tenor il co-trenader, David Caduff, ils blers sbagls individuals.

Ils giuvens sco aspect positiv

Malgrà che la bilantscha cun 8 puncts en 5 gieus è plitost mediocra è David Caduff persvadì che sia equipa saja sin buna via. In aspect positiv sajan las bunas prestaziuns dals giuvens ch'èn integrads da nov en la squadra. Ins na dastgia dentant betg quintar che quels fetschian en mintga gieu furora. Els dovrian temp da madirar. Ils rutinads sajan quels che stoppian trair il char. Ma tut en tut è il co-trenader David Caduff segir, che l’equipa funcziunia e ch’ella possia far las proximas emnas in pass enavant.

