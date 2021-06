In losch tat avain nus dastgà entupar en ses dachasa. Gia passa 40 onns vivan Walter Elvedi e sia dunna a Dübendorf. Era sch'el ha gia en fitg giuvens onns bandunà Cumbel nua ch'el è naschì e creschì si, en ses cor saja el restà in Lumnezian ed in Rumantsch. Sias emprovas da dar vinavant il rumantsch a ses figl ed a sia figlia na sajan betg grategiadas. Era sch'els hajan durant lur uffanza adina puspe visità la Lumnezia. E pli tard cura ch'els èn daventads tat e tatta dals schumelins Nico e Jan hajan els era mussà ad els il lieu da lur ragischs.

audio A la tschertga da las ragischs grischunas da Nico Elvedi 04:20 min, Actualitad dals 16.06.2021. laschar ir. Durada: 04:20 minutas.

Il talent per il gieu cun la balla n'ha Nico betg dal tat

Skis, curling, golf. Quai èn ils sports da Walter Elvedi. Avischinà al ballape saja el entras ses figl Adrian ch'è stà giugadur e che trenescha gia numerus onns ils juniors dal FC Turitg. Ma propi sveglià ses interess per il gieu cun il curom radund han ses biadis. Cun 10 onns arrivan ils schumellins Elvedi dal FC Greifensee tar il FC Turitg. 6 onns van els ensemen pass per pass pli ad aut. Il talent da Nico lascha far el ina carriera rasanta. Cun 17 ses debut en la Super League. Gia in onn pli tard banduna el il Letzigrund. Tar Borussia Mönchengladbach avanzescha el ad in defensur da classa en la Bundesliga. Entant gioga era ses frar Jan en Germania, en la segunda Bundesliga. Era per la naziunala svizra è Nico Elvedi ina ferma pitga. Era sch'el è gia stà cun la naziunala al campiunadi europeic 2016 ed al campiunadi mundial 2018. L'Euro 2020 è l'emprim grond turnier ch'el è giugadur da tschep ed el ravugl da quels 11 che treander Valadmir Petkovic trametta sco emprims sin il plaz.

audio La carriera rasanta da Nico Elvedi 04:31 min, Actualitad dals 16.06.2021. laschar ir. Durada: 04:31 minutas.

Losch – però tut discret e quiet

En la carriera da Nico è Walter Elvedi mai sa maschadà. Quai ha el sulaschà als geniturs, agents e trenaders. Crai però, che lur ferm e bun ligiom famigliar saja la basa che Nico saja restà mudest, malgrad ses status da profi e star, surtut en la Bundesliga. Cler che blers enconuschian els a Dübendorf sco tat e tatta dal profi da ballape. Vegnian magari era pledentads. Quai fetschia plaschair per Nico, che sia carriera vegnia persequitada. Ils gieus da lur biadi guardian els a chasa en la televisiun. Durant la campagna Euro na disturbian els era betg Nico cun telefonar u scriver SMS. Da quell'aventura, che Walter Elvedi spera ch'ella continueschia per la Svizra era suenter la fasa da gruppa, possian els lura dar ina baterlada cu lur biadi vegnia a far visita.