Tar la nova cursa Bernina Ultraks curran las curriduras ed ils curridurs en la regiun dal Bernina. Per part era sin ils glatschers Morteratsch e Pers.

La famiglia da las curriduras e curridurs che curran sin trails crescha d’in cuntin. Il moviment che ha cumenzà avant in pèr onns cun in pèr paucs vegn adina pli grond. Cun la famiglia creschan era las aspectativas a differentas cursas. Sin quest svilup han ins reagì en Engiadin'Ota e creà la nova cursa da currer Bernina Ultraks.

Currer en la regiun dal Bernina

Il Piz Bernina è il pli aut piz dal chantun Grischun. Ses num è enconuschent lunsch enturn. Perquai han ins prendì il num dal Bernina per la nova cursa. Vitiers han ils organisaturs creà novas cursas che sa movan en la regiun dal Bernina. La cursa roiala dal Bernina Ultraks è ina cursa sur la distanza da maraton, cun il punct il pli aut sin la Diavolezza e cun passaschas sin ils glatschers dal Morteratsch e dal Pers. Ina cursa da tal gener è fin qua segir unica.

Mussar la bellezza da la natira

La regiun dal Bernina stat sco regiun ostalpina per sasez. Cun far ina cursa precis en questa regiun duess la regiun vegnir mussada er ad in public ch'è bain sportiv, dentant che n'è forsa betg uschè dachasa en l'alpinissem. Surtut viandants ed alpinists stiman la regiun dal Bernina sco lieu da turas e da rampignar.