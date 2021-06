Fabian Fuchs è cuschinier d’emprima classa ed anteriur profi da velo. Dapi bun in mez onn maina el l’ustaria da muntogna Cungieri sur Sedrun en la Val Tujetsch.

L’um da 59 onns, oriund dal chantun Lucerna, è enconuschent a blers sco gastronom da classa u sco profi ciclist a la fin dals onns otganta ed a l’entschatta dals onns novanta. Durant ses emprendissadi sco cuschinier ha el cumenzà pli e pli fitg ad ir cun velo, uschia che ses hobi e daventà sia professiun per intgins onns. Cun 26 onns è Fuchs daventà profi.

Tour de France 1987

La carriera da Fabian Fuchs n’ha betg cuzzà uschè ditg. E tuttina ha el pudì sa participar pliras giadas al Giro d’Italia ed il 1987 schizunt ina giada al Tour de France. El ha cuntanschì Paris suenter trais emnas sco 51avel ed è uschia stà il segund meglier Svizzer suenter Beat Breu. Durant ils davos onns sco profi al cumenzament dals onns novanta è Fabian Fuchs stà sut contract tar l’equipa spagnola Banesto ed uschia collega d’equipa da Miguel Indurain, il Spagnol ch’ha triumfà tschintg giadas en seria al Tour de France tranter il 1991 ed il 1995. Cun Indurain haja el anc oz magari contact.

Il sport da velo stà anc adina fitg a cor a Fabian Fuchs. El persequiteschia fitg las cursas, er uss il Tour de Suisse 2021 che maina durant ils davos trais dis tras la regiun da Mustér Sedrun, ed uschia quasi davant ses isch-chasa. El sez sesia era savens sin il velo, sche pussibel mintga di, quai dentant betg lunsch, betg ditg e betg spert, uschia Fuchs cun in surrir. Il temp, cura ch’el guardava sin ses puls e dumbrava ils kilometers saja passà.

Legenda: Fabian Fuchs (2. da dretg) durant in'etappa dal Tour de France ensemen cun Beat Breu (2. da san.). mad

Dal velo tar la palutta

Suenter ses temp sco profi ciclist ha Fabian Fuchs manà durant 16 onns il restaurant Krone a Blatten en il chantun Lucerna. Cun 16 puncts da Gault Millau tutgava el tar in dals megliers cuschiniers da la regiun. La lavur en quest restaurant da classa cun ina cuschina da gourmet ha dentant era custà bler temp. En media ha el lavurà durant quels 16 onns mintgamai 6 dis ad emna fin a 16 uras a di. Per far turas da velo ed auters hobis n’ha Fuchs strusch gì temp.

Impressiuns da Cungieri e Fabian Fuchs

1 / 6 Legenda: Vista da Cungieri vers Sedrun en la Val Tujetsch. Andreas Wieland 2 / 6 Legenda: Fabian Fuchs, 59 onns, oriund dal chantun Lucerna Andreas Wieland 3 / 6 Legenda: Ustaria Cungieri sur Sedrun – il nov dachasa da Fabian Fuchs. Andreas Wieland 4 / 6 Legenda: Ina platta fraida ord la cuschina da Cungieri. mad 5 / 6 Legenda: L'ustaria Cungieri da notg. mad 6 / 6 Legenda: Fabian Fuchs (davos 2. da san.) sper Miguel Indurain cun il tricot da Banesto. mad

Cun velo enturn il mund

Cun 53 onns ha el mess d’in maun la palutta e cumenzà in nov chapitel. El ha fatg in viadi cun velo enturn il mund. L’emprim è el pedalà en l'Asia tras la Tailanda, Vietnam, Laos e Cambodscha e suenter in intermezzo tras Bali ha el anc visità cun ses velo l’America Centrala e l’America dal Sid.