Per la giuvna passlunghista s’accumplescha in siemi. Per l’emprima giada va Fabiana Wieser a la partenza da cursas da la cuppa mundiala.

Avant la nova stagiun – che ha cumenzà per Fabiana Wieser l'entschatta december cun cursas da la cuppa Svizzra en il Vallais – discurriva ella anc da la pussaivladad da pudair esser ina giada da la partida tar in cursa da la cuppa mundiala. Uss è vegni or da la pussaivladad ina realitad. Grazia a ses buns resultats l'entschatta da la nova stagiun han ils trenaders da Swiss Ski nominà Fabiana Wieser per las cursas da la cuppa mundiala Tavau Nordic da la fin d’emna. La giuvna atleta da l’Engiadina Bassa po partir gest en omaduas concurrenzas. La premiera spetga la sonda ils 15 da december tar il sprint. Dumengia ils 16 spetga lura anc la cursa da distanza sur 10 kilometers.

Ultima stagiun sco juniora

Durant la davosa stagiun sco juniora vul Fabiana Wieser en emprima lingia ramassar ulteriuras experientschas e sa qualifitgar per la davosa giada per in campiunadi mundial da juniors sut 23 onns. Quel ha lieu la fin da schaner a Lahti en Finlanda. Plinavant èsi in giavisch da la giuvna passlunghista da vegnir anc pli constanta ed alura vegnan era ils resultats. Fabiana Wieser vul prender pass per pass e betg far a sa sezza memia bler squitsch.

RR actualitad 11:00