La seria da cursas Swiss bike maraton classic cumpiglia sis cursas. Tranter quellas er il Bike maraton dal Parc Naziunal. O lura la cursa Iron bike race a Nossadunnaun. Gia per la segunda giada gudogna Fadri Barandun da Samedan questa seria da cursas. Gia la stagiun passada ha il giuven sportist da Samedan gudagnà il classament general da questa seria.

Cursas da mountainbike per hobi

Dapi l’onn 2014 metta Fadri Barandun tut sin la carta mountainbike. Quai dentant mo en ses temp liber. Il giuvenot da ventgin onns lavura speras tschient per tschient sco producent da multimedia. Temp per ses hobi i per las cursas sto Barandun chattar sper la lavur. Quai na è adina simpel. Mintgatant è igl stentus dad avair anc peda per il trenament.

Stagiun da cursas e a fin, uss cumenza la preparaziun sin la proxima stagiun

La basa per sias bunas prestaziuns durant la stad metta Fadri Barandun durant ils mais d’enviern. Il ciclist profitescha pli lung pussaivel da las bunas relaziuns da l’aura uss d’atun e cuntinuescha dad ir cun il velo. Pli spert che la naiv vegn mida el alura sin ils skis da passlung. Tranteren era sin patinas per dar in zichel a hockey. Er tar ils mountainbikers vala: La basa per bunas prestaziuns la stad vegnan messas durant ils mais d’enviern.

