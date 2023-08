Luca Tavasci da Samedan fa gia per la segunda giada il Swiss Epic, la cursa extrema da mountainbike e quai be cun in maun. Luca Tavasci è naschì senza maun sanester. Tuttina fa el sport. Sco paralimpionic ha el fatg part gia duas giadas a gieus olimpics.

Far il Swiss Epic be cun in maun

5 etappas, 339 kilometers e circa 11’000 meters differenza d’autezza. Quai èn las cifras dal Swiss Epic 2023. 300 equipas, vul dir 600 ciclistas e ciclists fan quest on part a la cursa da pliras etappas. Tranter quels er in ciclist indigen cun in handicap: Luca Tavasci da Samedan. El è naschì senza maun sanester.

Be cun in maun cun il velo sur piz e vals

Sche Luca Tavasci passa speravia èsi da guardar bain per vesair ch'i manca insatge. A Luca Tavasci manca il maun sanester. Tuttina fa el sport. Surtut sport d’enviern, passlung. El è part da l’equipa paralimpica da passlung. Cun quella ha el gia prendì part duas giadas a gieus olimpics per sportists cun handicap. La stad va il Samedrin cun il bike. Gia per la segunda giada piglia el part cun in partenari a la cursa da pliras etappas.

Il velo è adattà sin il handicap da Tavasci

Sin il guvernagl dal mountainbike a sanestra ha Luca Tavasci installà in sustegn per il maun. Là po el pusar ses bratsch. Davart dretga ha el installà omadus frains ed il regulatur per midar ils girs. Uschia po el manischar ses bike. Ensemen cun Thomas Lanz fa el part al Swiss Epic. Per Luca Tavasci è la cursa ina stupenta pussaivladad da far insatge er durant ils mais da la stad. Cursas da mountainbike tutgan per el tar il program da trenament per esser fit puspè l’enviern. Lura cura ch'il sportist da Samedan mida puspè sin las lattas da passlung.