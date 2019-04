Per la segunda giada entaifer dus onns cumbattan ils megliers juniors dal hockey svizzer a Scuol en ina «finalissima» per il titel. La finalissima èn duas partidas entaifer dus dis. Tar ils noviz d’elita è il EV Zug suenter l’emprima partida da final en avantatg encunter Langnau.

Meglras equipas da la qualificaziun cumbattan per titel

Cun l’equipa dal EV Zug e cun ils Young Tigers da Langnau èn las duas meglras equipas da la qualificaziun en il final. L’emprima partida da final ha il EV Zug gudagnà cun 2:1 encunter Langnau. A l’equipa da la Svizra Centrala manca uschia mo ina victoria per il titel.

Revantscha reussida

Gia la stagiun vargada han ils noviz d’elita dal EV Zug pudì dar per il final. Lura dentant ha l’equipa pers la finalissima encunter Bienna. Questa stagiun s'ha il EV Zug revantschà per questa sconfitta. En il mezfinal ha l’EV Zug bittà il defensur dal titel or da la concurrenza. Zug ha uss a Scuol la schanza da gudagnar il titel. Suenter la mesadad da la seria da final è Zug en avantatg.

In unic rumantsch da la partida

Cun il giuven Tiziano Pauchard da Madulain è era in giugader indigen da la partida tar la finalissima a Scuol. Il junior dal EV Zug ha la schanza da gudagnar ses emprim grond titel. Pauchard ha fatg avant dus onns il viadi a Zug. Dapi lura dat il defensur tar ils noviz d’elita dal EV Zug. Il medem mument fa el era la matura a Zug.

