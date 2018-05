US Schluein Glion – CB Lumnezia. En la davosa runda da campiunadi en quarta liga vegni tar ina finalissima per la promoziun en terza liga. Il victur dal derbi tranter l’US Schluein Glion ed il CB Lumnezia po far il pass en ina liga pli auta.

Il duel tranter l'US Schluein Glion ed il CB Lumnezia è dapli che be in gieu da ballape.

Ils Lumnezians èn avant quest davos gieu da campiunadi en la pole-position. Il CB Lumnezia maina la tabella cun dus puncts avantatg. A Lumnezia tanscha pia in pari a Crap Gries cunter Schluein Glion che sto gudagnar per anc pudair terminar il campiunadi sin l’emprim plaz. L’emprim duel da la stagiun la fin october a Vella aveva Lumnezia pers cun 1:2.

Adversari da tema

Malgrà ch’il CB Lumnezia va sco leader en quest derbi pudess il sentiment tuttina esser in zic curius. Durant las davosas quatter stagiuns han ils Lumnezians numnadamain gudagnà be in sulet gieu cunter Schluein Glion, quai avant trais onns a chasa cun 3:1. Dapi lura han adina ils rivals da Schluein Glion triumfà, il davos tschintg giadas en seria. Vitiers vegn che l’US Schluein Glion dastga giugar quella finalissima a chasa sin l’agen pastget.

Cura ch’il gieu cumenza essan nus dus rivals, segir enfin ch’il gieu è a fin e silsuenter èsi lura da mirar co i va vinavant.

Dus frars en il focus

Il duel tranter Schluein Glion e Lumnezia è era in duel tranter ils dus frars Maurus e Giacun Vinzens. Durant che Giacun trenescha ils Lumnezians è Maurus a la lingia da Schluein Glion. Era sche Giacun e Maurus èn frars e vischins a Sagogn, la rivalitad è gronda. Mintgin dad els vul gudagnar quai derbi, oravant tut Giacun Vinzens, il vulcan dad els dus. Maurus da l’auter maun è la persuna calma. Quai saja adina stà uschia di Maurus cun in surrir. Perder na saja betg la fermezza da Giacun che mussa dapli emoziuns, oravant tut sper la plazza da bal.

In happy end en questa quarta liga datti be per in dals dus frars Giacun e Maurus Vinzens. Il duel tranter l’US Schluein Glion ed il CB Lumnezia cumenza la sonda saira a las 18:00 uras a Crap Gries a Schluein.

