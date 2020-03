Per las stizuns da velos saja questa epidemia da corona vegnida en il pli tup mument, uss che la stagiun da velo cumenzass, di Gabriel Candinas ch’ha sez ina fatschenta a Rabius. Ils velos e quels daners stettian simplamain enturn. Gabriel Candinas emprova da vender in u l’auter velo sur l’internet, quai funcziuneschia cunzunt cun velos per uffants e giuvenils. El possia er cussegliar per telefon u per video, uschia Candinas. In che cumpra dentant in velo pli char dovria la cussegliaziun al lieu, pia en stizun.

Il mument èsi anc grev da dir, ma jau quint cun 50% damain vendita pervia dal coronavirus.

Auter che la stizun ha Gabriel Candinas percunter dastgà laschar avert ses lavuratori. E là na sentia el betg fitg il coronavirus. El haja lavur tut a dubel. Perquai ch’i saja stà da metter davent fitg baud ils skis, hajan blers pli probabel prendì ord garascha il velo per tuttina avair in pau moviment, manegia Candinas.

Uss spera il vendider e mecanist da velos da Rabius che la crisa da corona passia tant pli spert, ch’el possia lura puspè avrir sia stizun. Restass quai dentant uschia, forsa per plirs mais, lura giessi quai vid l’existenza, di Gabriel Candinas.

