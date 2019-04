Dapi in quart tschientaner datti il center da prestaziun Engadin Nordic en Engiadin'Ota. Il center da prestaziun accumpogna e furma giuvnas atletas ed atlets da passlung – e vi e pli era da biatlon – per far il pass en la cuppa mundiala.

Il schef-trenader Gian Duri Melcher è sez sco giuvenot stà part dal center da prestaziun. Suenter ch'el n'ha dentant betg fatg ina carriera da professiunal è el turnà avant stgars diesch onns sco trenader tar Engadin Nordic. Sia emprima annada en il trenament è stada l’annada 1998. Uss han las atletas ed ils atlets da quella annada 21 onns. Per Gian Duri Melcher è quai il gist mument per dir adia al center da prestaziun.

Nova sfida tar il BSV

Gian Duri Melcher resta fidaivel al sport da passlung. El mida simplamain l’organisaziun. Tar la federaziun grischuna da skis BSV, surpiglia Melcher il post dal trenader assistent. Ensemen cun il schef-trenader Markus Walser è el responsabel per las duas novas equipas dal BSV, il Pro Team ed il Visma Team.

La federaziun grischuna da skis ha instradà quest novum gia la stagiun passada. En il Pro Team duessan atletas ed atlets trenar cun l’ambiziun da rivar sur la cuppa svizra e las cursas da la FIS en la cuppa mundiala. En il Visma Team vegn trenà sin distanzas pli lungas.

