Gian Luca Tanner da Cuira è in dals gronds talents da tennis da la Svizra. Al turnier da juniors a Claustra vul el far in ulteriur pass en direcziun profi da tennis.

Per il giugader grischun èsi in impurtant onn en la carriera. Igl è il davos onn ch’el po giugar cun ils juniors. Davent da l’auter onn sto el dar ils turniers en la categoria dals creschì. Per far quai pass fiss in bun resultat al campiunadi europeic da juniors a Claustra da gronda valita. Uschia han gia Belinda Bencic e Simona Walter giugà a Claustra e suenter fatg il pass tar ils profis.

Daventar profi è ina lunga via e bleras chaussas ston constar.

Claustra - il pass da carriera da gronds giugaders

Gia bleras giugadras e giugaders han duvrà il turnier da Claustra sco pass tar grondas carrieras. Il giugader grec Stefanos Tsitsipas ha gudagnà avant dus onns il turnier a Claustra, ussa è el il numer 6 en la rangaziun mundiala da tennis. La glista da victurs da Claustra mussa era auters gronds nums sco Martina Hingis, Robin Söderling ni Carlos Moya.

Carrieras sco quella da Tsitsipas gartegian sulet ad in da milli. Gian Luca Tanner ha dentant il potenzial per vegnir tranter ils top 100 ni top 200 dal mund.

Gian Luca Tanner ha gudagnà senza problems l’emprima runda. La segunda runda gioga el mardi. Il giuven da Cuira tutga dentant betg tar ils favurits a Claustra. Gudogna el anc ina enfin duas rundas, vala quai sco bun resultat. Sch’el fa il pass en il quart-final ni mez-final, fiss quai schon in exploit.

