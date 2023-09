Cun il EHC San Murezzan da la segunda liga si en l’emprima liga. Lura da là vinavant tar il HCD e cun Tavau da l’emprima liga en liga naziunala B ed alura enavos en liga naziunala A. Quai eran ils emprims pass en la carriera activa da Gian-Marco Crameri da Samedan. Avant precis trenta onns è el promovi cun Tavau en la pli auta liga da hockey svizra e dapi lura è el activ. Anc adina. Betg pli sin quel livel, dentant gia blers onns en segunda liga tar il EHC San Murezzan.

Gian-Marco Crameri dat anc adina hockey

1 / 4 Legenda: Il bab Gian-Marco ensemen cun il figl Nico Crameri RTR 2 / 4 Legenda: Nico e Gian-Marco Crameri ensemen tar EHC San Murezzan RTR 3 / 4 Legenda: Trikot da pli baud nua che Crameri giugava anc cun il HCD RTR 4 / 4 Legenda: Gian-Marco Crameri dat anc adina hockey RTR

50 onns ed anc betg avunda

La carriera da Gian-Marco Crameri è impressiunanta. Al principi da sia carriera ha el fat in pass suenter l’auter. Sco menziuna, da la segunda liga da la stgala ensi fin sin il pli aut livel e fin en il dress da l’equipa naziunala. Il giugader da hockey engiadinais ha dat passa milli partidas sin livel professiunal. El è vegni cun trais differentas equipas campiun svizzer ed el ha fat part a numerus campiunadis mundials e Gieus Olimpics. Ed il pli impurtant en il sport da hockey è per il giugader da tschuncanta onns anc adina il plaschair. Il plaschair dad ir sin il glatsch, da passentar temp ensemen cun ses collegas da squadra tgi sun per part trenta onns pli giuven sco el, e dad esser in leader. Sin, ed era sper il glatsch.

Gian-Marco Crameri dat er cun tschuncanta anc hockey, ord Actualitad dals 12.09.2023.

Sche mes corp lubescha, dun jau fin sessanta

Quai di Gian-Marco Crameri cun in surrir. Cler tge x-ina giada è la carriera activa a fin. Alura na vegn el betg pli a star mintga di sin il glatsch. Fin che igl è dentant uschia lunsch vul Crameri anc dar cun San Murezzan. Cun sia equipa dal cor. Sco bleras autras equipas ha er San Murezzan betg uschia in grond batschigl da giuvens giugaders che san dar hockey sin il livel da la segunda liga. Era perquai fa Gian-Marco Crameri vinavant. Sia fortuna era che el n’ha mai giu grondas blessuras e che el na ha betg sfurzà ses corp en ils trenaments e durant ils gieus. Uschia sa el era anc dar cun tschuncanta onns ed esser in bun agid per ils giugaders giuvens tar il EHC San Murezzan.