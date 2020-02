Dar enavos insatge a la regiun. Sut quest motto ha Daniel Pita, anteriur giugader dal club da hockey da La Plaiv, organisà ensemen cun ses ami e conscolar Raeto Raffainer in di da hockey tut spezial. Sin il glatsch a Zernez datti dumengia ils 23 da favrer per la segunda giada en l'Engiadina in gieu da legendas. Anteriurs stars da hockey da la liga naziunala ed era da la NHL – sco Josef Marha, Reto von Arx, Andre Rötheli, Raeto Raffainer, Christian Wohlwend, o alura er Gian Marco Crameri – dattan ina partida encunter l’equipa dal HC Zernez.

Di cumenza cun trenament per ils uffants da la regiun

Avant che las legendas da hockey dattan la partida encunter il HC Zernez mussan Marha, von Arx, Wohlwend e Raffainer l’emprim in per trics als uffants da la regiun. Quels han la pussaivladad da trenar ina giada ensemen cun lur gronds idols. Suenter ina curta introducziun ed ina lecziun da hockey sin il glatsch da Zernez dattan uffants da la regiun in pitschen turnier. Durant quel han ils proxims ‘stars’ da hockey era la pussaivladad dad ir a la chatscha dad autograms. Suenter dattan lura las legendas encunter il HC Zernez. E tgi sa... forsa pon ins perfin prender davent ina giada il ‘puck’ ad in grond sco Marha o von Arx?

Gieu per ina buna chaussa

Tut las entradas da la vendita da ‘pucks’ van per la concurrenza da bigliets dal champiunadi mundial da hockey en Svizra a Losanna ed a Turitg, dentant era las entradas da l'ingiant dals tricots da las legendas va a favur da la partiziun da juniors dal HC Zernez, dal CDH Engiadina e dal club da hockey da Samedan.

Uschia vulan ils stars da pli baud dar enavos insatge a las squadras pitschnas da l’Engiadina. Senza la lavur da basa tar las equipas localas n'avessan er ils stars betg pudì far lur carrieras da hockey cun titels e trofeas cun il HCD, ils ZSC Lions u il SC Berna.

