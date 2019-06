Sin radund 80 paginas datti da leger e vesair tut quai ch'ins sto savair davart l'istorgia federaziun da skis grischuna. Davart l'istorgia da 100 onns.

In cudesch plain emoziuns e medaglias

Il president Gaudenz Bavier è losch da dastgar esser president tar quest giubileum da 100 onns. E losch è el era sch'el guarda en l'istorgia dal BSV. Success hai dà senza fin per atletas ed atlets da la federaziun da skis grischuna. Per il president datti dentant in di che traglischa anc pli fitg che tut ils auters.

Legenda: Gaudenz Bavier è dapi il 2013 president da la federaziun da skis grischuna. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

Las trais medaglias ils 14 da favrer 2014 als gieus olimpics a Sotschi è stà il mument magic.

Trais medaglias da trais atlets grischuns sin skis. Aur da Dario Cologna (passlung) e Sandro Villeta (ski alpin) ed anc argient da Selina Gasparin (biatlon) hai dà durant quai di magic en Russia.

En memoria restan dentant era persunas sco Heini Hemmi, Dumeng Giovanoli, Gian Simmen u Daniela Meuli.

Infurmaziuns cun effect dad a-ha

Sper tut ils success da las atletas ed ils atlets grischuns datti er da leger en la cronica bler davart la vita sper la pista u la loipa. Per exempel tge ch'ils stars grischuns da pli baud traffitgan oz.

