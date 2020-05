Ses siemi era da daventar profi da golf. Uschia è Frederic Cathomas da Sedrun er sa decidì dad ir cun 15 onns a Tenero en il Tessin a frequentar il gimnasi da sport per uschia cumbinar la scola cun il golf. Avant strusch in onn ha il Tujetschin fatg cun success la matura. Il siemi da daventar profi da golf ha el dentant sutterrà.

Ils tschintg onns al gimnasi da sport a Tenero èn stads ils megliers onns da mia vita.

Avant quatter onns ha RTR visità e rapportà da Frederic Cathomas ord il gimnasi da sport a Tenero. Là era el anc commember da l’equipa naziunala. Ils davos onns saja la concurrenza dentant adina vegnida pli ferma e tut saja vegnì pli grev. Cunzunt da sa qualifitgar per turniers internaziunals. A la fin n’hajan era ils resultats betg pli constà, di il giuven Tujetschin ch’ha oz 21 onns. El haja fatg il pussibel e dà il meglier, mo i n’haja betg tanschì ed uss giaja el in’autra via, uschia Frederic Cathomas.

Il dar golf è simplamain daventà oz in hobi.

Il settember cumenza Frederic Cathomas a studegiar communicaziun e medias a Turitg. Durant ses studi vul el dentant er esser commember dal team da golf da l’universitad da Turitg per uschia er pudair giugar vinavant in turnier u l’auter en Svizra. Avant che sa render a Turitg avess Frederic Cathomas dentant gugent anc fatg in viadi da 2 fin 3 mais en l’America dal Sid. Pervia da la crisa da corona ha el dentant er stuì sutterrar quest siemi, almain per il mument.