Dario Meyer, l'attatgader da 23 onns, ha suttascrit per in'ulteriura stagiun tar il HCD. Quai ha communitgà il club.Tenor il schef da sport, Raeto Raffainer, dispona el da tut las qualificaziuns che fa ora in giugader cumplet. Pervi da problems da sanadad ha Meyer manchentà in part da la stagiun passada.

