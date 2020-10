Il Club da hockey da Tavau ha gudagnà ses emprim gieu da la stagiun. A chasa ha il HCD battì ils Lakers cun 9:2, quai l’emprima giada cun Joe Thornton, la legenda canadaisa ch’è puspè enavos en sia segunda patria. Per Raeto Raffainer, il schef da sport dal HCD, in mument tut spezial plain emoziuns.

Joe Thornton è ina part da nossa famiglia.

Il HCD è adina stà en stretg contact cun Joe Thornton ch’ha er trenà questa stad cun l’equipa da Tavau. El saja simplamain ina part dal HCD, uschia Raeto Raffainer. Joe Thornton na saja betg nov a Tavau, el haja schizunt la clav da la gardaroba e da la stanza da fitness. Ch’el sa gidia uss cun l’equipa grischuna fin che la NHL cuntinueschia saja fitg bel, quai per l’entira organisaziun dal HCD.

Prender serius la crisa da corona

Betg uschè bella è la situaziun da corona. I spetga ina stagiun fitg speziala cun bleras prescripziuns. Tranter auter na dastga il stadion betg vegnir occupà cun tut ils plazs. E quels fans che vegnan la finala per vesair hockey ston seser e purtar ina mascra.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: National League HCD dat ina lecziun als Lakers 18.10.2020 Cun video

Raeto Raffainer è da buna speranza che la stagiun possia vegnir realisada sco planisà, quai dentant be sche tuts, propi tuts sa tegnian vid las prescripziuns ed ils divers da concepts da segirtad. Tema n’ha Raeto Raffainer, ch’è sez stà infectà positiv cun il virus la primavaira, betg da questa situaziun che para da vegnir di per di pli critica. I saja dentant da prender fitg serius questa crisa e simplamain far tut il pussibel per restar saun. Lura saja da prender di per di e betg mirar memia lunsch enavant.

Nus stuain far tut il pussibel per restar sauns.

Plirs gieus han gia stuì vegnir spustads pervia da divers cas da corona, uschia er il proxim gieu dal HCD en il Tessin encunter il HC Lugano. En questa stagiun saja simplamain dad esser fitg flexibel, pertge i possia capitar mintga di chaussas betg prevesidas, uschia il schef da sport dal HCD, Raeto Raffainer en il discurs cun Andreas Wieland suenter l’emprim gieu da chasa e l’emprima victoria dal HCD en la nova stagiun da hockey.