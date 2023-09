Las finamiras da las dus equipas da hockey engiadinaisas en segunda liga èn differentas. L'EHC San Murezzan vul far meglier questa stagiun. Suenter che ils engiadinais avevan terminà la qualificaziun l’enviern passà sin plazza dus èn els gia crudà or dals playoffs en l’emprima runda. Questa stagiun duai quai vegnir meglier. Perquai emprov’ins en Engiadina Ota da prender via il schlantsch da la qualificaziun era en ils playoffs e da vegnir a fin a là meglier cun il squitsch. L’analisa da la stagiun passada ha mussà che l’equipa n'ha betg savì ir enturn cun il squitsch en ils playoff.

Be paucas midadas en il cader

L’equipa dal EHC San Murezzan per la stagiun 2023/2024 stat. En la squadra ha quai da be da pitschens midaments. Nov en l’equipa è per exempel Rolf Camichel. El surpiglia il post dal trenader assistent. Sper il schef trenader Alexander Aufderklamm vegn el a sustegnair l’equipa sco assistent. Surtut cura i va per la defaisa ni cur cha San Murezzan sa giugar box, respectiv il powerplay.

CDH Engiadina vul restar en segunda liga

Entant che il EHC San Murezzan ha l’ambiziun da vegnir puspè ina giada sur l’emprima runda da playoff, èn las finamiras en Engiadina Bassa tar il CDH Engiadina pli modestas. Per la squadra va quai en emprima lingia per restar en la segunda liga, per as segirar ina plazza en questa liga. Sche i grategia al CDH Engiadina da sa qualifitgar per ils playoff e quella finamira cuntanschida. Sche betg sto l’equipa da l’Engiadina Bassa empruvar da far quai sur la seria da playout.

La pli gronda midada ha quai dà sper il glatsch

Dapi questa primavaira è Andrés Sanz il nov trenader dal CDH Engiadina. L’anteriur giugader da Kreuzlingen e San Galla ha surpiglià l’equipa che vegniva trenada la stagiun passada da quatter trenaders. Benny Wunderer trenescha anc adina la squadra durant l’emna. Durant ils trenaments finals ed il gieus è Andrés Sanz il sulet responsabel per la squadra. La finamira dal CDH Engiadina è sco menziunà da restar en segunda liga.