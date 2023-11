Partenz Signuradi perda per l'emprima giada questa stagiun

Ils emprims set gieus da la stagiun ha Partenz Signuradi gudagnà, en l'otgavel gieu è la seria ida a fin. La squadra grischuna perda a chasa 2:4 cunter l'EHC Burgdorf. En in gieu cumbattiv ha la squadra bernaisa nizzegià dus powerplays en il segund terz. Als Grischuns èsi gartegià da scursanir sin 1:2 e plir tard 2:3, d'egualisar n'èsi dentant betg gartegià ed uschia hai dà l'emprima terrada da la stagiun. En la tabella è Partenz Signuardi cun quai sin plaz dus.

Tabella hockey 1. liga Avrir la box Serrar la box Link tar Federaziun da hockey

Victorias per Arosa e Cuira

Arosa gudogna cun 4:1 cunter Bellinzona. La victoria n'è betg ina surpraisa. Arosa è en furma, dals ultims 10 gieus ha Arosa be pers in. Tut auter guardi ora tar la squadra da Bellinzona. Cun la terrada a chasa cunter Arosa perdan ils Tessinais per la 8avla giada en seria.

Tabella My Hockey League Avrir la box Serrar la box Link tar Federaziun da hockey

Suenter be in victoria en trais gieus ha Cuira puspè gudagnà e quai a chasa cunter Frauenfeld cun 5:4 suenter prolungaziun. Gist en l'ultima minuta dal terz terz ha Frauenfeld pudì gulivar sin 4:4. En la prolungaziun ha Cuira lura dentant sajettà il gol decisiv.

En la tabella è Cuira sin il segund plaz – quai be cun in punct pli pauc che Huttwil. Arosa suonda sin il terz plaz cun in punct damain che Cuira.