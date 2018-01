100 onns EHC San Murezzan – Cirillo Pedrolini

Cirillo Pedrolini – cun San Murezzan en liga naziunala B encunter Friburg, Küssnacht u Sion.

Cirillo Pedrolini da Samedan sa regorda gugent vi da ses temp tar il club da hockey da San Murezzan. Sco giuvenot da 19 onns è Cirillo Pedrolini vegnì tar il club. Prest trenta onns ha Pedrolini alura dà cun San Murezzan en la liga naziunala B, dentant er en l’emprima liga. Quella giada era il sport anc tut in auter. Ed il contact cun ils collegas d’equipa anc pli stretg. Tuts eran part dad ina gronda famiglia.

Viadi a l’ester tar in turnier a Prag

Gia en la liga naziunala B era l’equipa dal club da hockey da San Murezzan bler en viadi. L’equipa trenava la saira durant ils lavurdis, la fin d’emna spetgavan las partidas da campiunadi. Cirillo Pedrolini ha era gia fatg il viadi cun l'auto a Milaun, lura cun tren da Milaun a Brig e vinavant giu per il Vallais fin a Sion. Aventuras tut spezialas eran era ils viadis a l’ester. Sco ina giada il viadi per in turnier a Prag. L’unica giada che Pedrolini ha gì raps, di el cun in surrir.

Ina giada San Murezzan – adina San Murezzan

Cirillo Pedrolini avess gì pliras giadas la schanza da far il pass tar in'autra equipa. El na vuleva dentant betg – forsa, forsa anc tar Ambri. L’equipa tessinaisa era in pau sco San Murezzan. Fitg famigliara e colleghiala. Quai avess plaschì a Cirillo Pedrolini. La fin finala è el dentant restà en Engiadina ed ha giugà prest trenta onns cun il club da hockey da San Murezzan.

