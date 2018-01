100 onns EHC San Murezzan – Gian-Marco Crameri

Gian-Marco Crameri è partì da San Murezzan ora en il mund da hockey naziunal ed internaziunal, e puspè turnà a San Murezzan.

Gian-Marco Crameri sa regorda anc bain da ses emprims pass sin il glatsch. A Samedan sper l’En ha il hockeyan engiadinais cumenzà a dar a hockey. Pli tard vegnivan el ed auters buobs da Samedan transportà en il bus dad ovs da ses bab a San Murezzan per dar là hockey.

Crameri è era in dad ina entira generaziun dad aur ch'è vegnì or dal EHC San Murezzan. Da lezzas uras eran Claudio Micheli, Marc Gianola, el sez e pli tard anc Sandro Rizzi, Duri Camichel e Raeto Raffainer tut giugaders dal EHC San Murezzan che han fatg carriera en la liga naziunala A.

Emprim anc hockey e lavur tar la banca

Suenter l'emprendissadi en l'Engiadin’Ota ha Gian-Marco Crameri vulì far il proxim pass. El ha dumandà a Cuira che giugava da quel temp en la liga naziunala B, sch'el pudess vegnir a dar en la chapitala grischuna. Da là è dentant vegni in na. Dapli fortuna ha Crameri lura gì tar il HCDa Tavau. Il HCD ha dat a Crameri in contract. L’emprim ha Gian-Marco Crameri dentant anc lavurà parzial tar la banca.

Campiun Svizzer cun Lugano, Turitg e Tavau

Da Tavau ha Crameri midà tar Lugano. Cun l’equipa tessinaisa ha l'Engiadinais gudagnà ses emprim titel. Cun il titel en satg ha el lura fat midada a Turitg e gist puspè gudagnà il campiunadi. A la fin da sia carriera activa en la liga naziunala A ha Gian-Marco Crameri gudagnà la terza giada il titel da campiun svizzer cun il HCD.

