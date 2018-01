100 onns EHC San Murezzan – Marc Gianola

Tar il HCD ha tut cumenzà per Marc Gianola cun in contract dad in onn. Suenter ha el dà 17 stagiuns tar Tavau.

Marc Gianola da Samedan ha cumenzà sper l’En a dar a hockey. Da pitschen ensi era el d’enviern sin la plazza da glatsch e giugava la stad ballape. Spert ina giada è el entrà en il club da hockey da San Murezzan ed ha fatg là tut ils stgalims da juniors fin tar l’emprima equipa. Cun quella ha Gianola dà in pèr onns en emprima liga – ils bauds onns novanta era encunter il HCD ch'era vegni relegà en emprima liga.

Cun 19 il pass tar il HCD

Suenter l'emprendissadi hai dà per Gianola la schanza da far il pass tar il HCD. L’emprim ha il defensur – ch'è creschi ad in defensur da classa ed era ad ina figura d’integraziun tar il club da hockey da Tavau – survegni in contract dad in onn. Suenter ha cumenzà per l'Engiadinais ina carriera unica tar il campiun da record. Gianola è stà durant 17 onns in giugader da tschep dal HCD. Las quatter davosas stagiuns è'l perfin stà il capitani dal HCD.

Fidaivel al HCD era suenter sia carriera activa

L’onn 2009 ha Marc Gianola stuì terminar sia carriera activa pervia da problems cun la sanadad. Il capitani da Tavau è dentant restà tar sia equipa da cor: L’emprim en la partiziun da marketing e sponsoring, suenter ha Gianola pudì surprender la batgetta sco president da la Cuppa Spengler e dapi l’onn nov è Gianola era anc il maina fatschenta da l’equipa.

