Domenic Tissi tira il segund gol per il CDH Engiadina. 3 : 2 EHC San Murezzan vs. CDH Engiadina. Da giugar anc 1 minut e 30 secundas.

Fabio Schorta cul nomer 61 dal CDH Engiadina fa il emprim gol per la squadra melna

21:36

Sche da in quart gol per ils da San Murezzan, lura vegni ad esser grev per quels da l'Engiadina Bassa, quai il maniamaint dal co-commentatur Reto Camichel. Il CDH Engiadina sto ussa midar lur strategia, uschè Camichel enavant