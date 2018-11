I tuna quasi gia in zic lungurus: L'EHC San Murezzan gudogna puspè il derbi engiadinais cunter il CdH Engiadina – e quai cun 8:5. Ch'il leader da la tabella è er il leader en l'Engiadina ha el fatg puspè cler en la partida il mardi saira.

Da realisar uschia gist er la tschintgavla victoria en la sisavla partida da la stagiun dettia elan, di il defensur da San Murezzan, Gian Marco Crameri:

Si qua essan nus pli ferms che ord chasa e quai è er bun per la morala sche nus faschain otg gols.

Da l'autra vart stat, betg be sin il glatsch, ma er en la tabella il CdH Engiadina: Ina squadra giuvna cun pauc experientscha. Quella difficultad ha lura er procurà suenter in ferm cumenzament cun in culp ch'è ì vi dal pal dal gol, ch'il CdH n'era betg bun da reagir sin il squitsch che San Murezzan ha lura cumenzà da far. Aifer be 1 minuta ha San Murezzan marcà 2 gols aifer 1 minuta (Jan Tichy, Elio Tempini):

Igl era qua sco in schoc suenter ils emprims dus gols e cunter ina squadra sco San Murezzan cumporta quai betg. Quai fa tic tac e lura sclingia ina suenter l’autra.

Precis quai è capità en il segund e decisiv terz per il gieu: L'EHC San Murezzan mussa cun ina prestaziun da 5 gols pertge ch'el va adina puspè cun la curuna ladina en il derbi engiadinais e finescha il terz cun 7:1.

Tuttina – la partida n'era betg uschè clera, sco quai che tant la situaziun da partenza sco er il resultat final fan pensar. Cun la victoria quasi en tastga daventan ils da San Murezzan en il terz terz memia segirs e main disciplinads:

Il terz gieu avain nus gì massa blers giugaders, che n’han betg pli gì respect e fatg quai ch’els vulevan – ed uschia na va quai betg. Quai vain nus er ditg en la gardaroba. Ins na po betg survegnir quatter gols en il terz terz.

Che ses tema ha tuttina dominà il terz terz valitescha Andrea Biert, il chapitani dal CdH Engiadina, sco gronda reacziun:

Nus turnain dentant adina puspè enavos ed avain propi anc ina giada mussà caracter en il terz terz.

La fin finala va dentant er a fin quest derbi engiadinais uschia sco ils derbis dals tschintg onns passads – numnadamain cun ina victoria da San Murezzan. La proxima schanza da rumper finalmain questa seria ha il CdH Engiadina la fin da november, tar il proxim derbi.

