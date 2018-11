Sandro Capaul ha fatg atras bler tar ses club da chasa. Sco defensur ha el lià var 400 giadas las curegias dals patins per l'EHC Cuira. Durant quest temp è era inqual'istorgia restada en memoria.

Sandro Capaul ha dà var 400 partidas per il EHC Cuira.

El pudess scriver in cudesch plain istorgias da ses temp tar l'EHC Cuira, di Sandro Capaul cun in surrir en fatscha. In cudesch cun istorgias da success, da terradas ed è simplamain cun anecdotas che fan anc oz rir l'anteriur defensur.

Muments che Sandro Capaul vegn mai ad emblidar

L'um da 49 onns ha dà il 1985/1986 sia emprima stagiun tar l'emprima equipa da Cuira. Ed igl è prest stà ina stagiun plain tensiun. En quest onn ha l'equipa fatg il sigl da la liga naziunala B en la liga naziunala A – e quai cunter Berna. El saja stà in giuvenot ed era brutal gnervus durant questa seria, sa regorda Sandro Capaul. Ma la finala ha Cuira dumagnà il SC Berna. En la gasetta steva scrit il di suenter la gronda surpraisa, che quai saja stà in attentat sin il hockey svizzer.

A Sandro Capaul èn dentant er istorgias da cabina restadas en memoria. Per exempel durant l'èra, cura che Thomas Domenig era president. Lez vegniva gugent e savens en cabina. I pudevi esser che Domenig vegniva en cabina, relaschava er in giugader avant l'entira equipa.

Dapi il 1976 tutga l'EHC Cuira simplamain tar mai.

Il EHC Cuira – il club dal cor

Anc oz visita Sandro Capaul quasi mintga gieu da l'equipa da Cuira. Ensemen cun ils seniors dal club maina el numnadamain in restaurant en il stadion. E plinavant è el er trenader d'ina equipa da juniors. Per el saja l'EHC Cuira dapli che mo in club.

RR actualitad 08:00