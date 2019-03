Gia en l’emprima minuta da l’emprim terz vegn il EHC Arosa en retard. Bain vegnan ils Grischuns lura d’egualisar, a la fin da l’emprim terz statti però 3:1 per Bellinzona. E curt suenter la pausa fan ils Tessinais anc in ulteriur gol. Arosa sajetta lura anc lur segund gol, per dapli na tanschi dentant betg. Il davos terz resta senza gols, uschia ch’i stat a la fin 4:2 per Bellinzona.

Mardi è la saira decisiva

Uschia vegnan ils Tessinais d'egualisar la seria sin 2:2. E mardi che vegn spetga la partida decisiva, a chasa a Arosa la davosa schanza per batter Bellinzona e far il pass en il final dals playoffs.

